Furto nella farmacia del Chiello, ladri arrestati, Lantieri, “vigilanza armata”

Le forze dell’ordine hanno tratto in arresto dei ladri per un tentato furto avvenuto nella farmacia dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, al vaglio dei magistrati della Procura di Enna, i malviventi si sono intrufolati nella struttura sanitaria e per evitare di essere ripresi dalle telecamere di sicurezza le avrebbero oscurate con uno spray.

Ladri bloccati

Solo che l’allarme è scattato lo stesso e così le forze dell’ordine sono piombate al Chiello, riuscendo a trarre in arresto i due presunti ladri, che, nelle prossime ore, compariranno davanti al gip del Tribunale di Enna per l’udienza di convalida della misura cautelare.

Lantieri, “vigilanza armata dal primo febbraio”

Sulla vicenda è intervenuta la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, che ha condannato l’ennesimo furto nella farmacia del Chiello soprattutto perché il saccheggio ha interessato dei farmaci salvavita, indispensabili per un numero importante di pazienti. “Dal primo febbraio ci sarà la vigilanza armata per dare sicurezza al nostro ospedale” ha detto la parlamentare in un video pubblicato sulla sua pagina social.