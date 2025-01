ARS: Riforma Dirigenza, Giambona “Maggioranza di centro-destra gioca sporco”

“La polemica sullo stop alla stabilizzazione dei dirigenti della sanità siciliana sta provocando un terremoto nel governo Schifani, che dimostra apertamente di essere confuso, a corto di idee e assediato dalle forze politiche che lo sostengono. La maggioranza di centro-destra gioca sporco e il tentativo di stabilizzazione portato avanti tramite la riforma della dirigenza ne è la prova. Una questione su cui sono intervenuto personalmente come componente di commissione chiedendo il rinvio per ulteriori approfondimenti”. Lo ha detto questa mattina il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano del Pd, Mario Giambona, commentando le polemiche scaturite sulla riforma della dirigenza in Sicilia.

“Oggi si legge di una riunione alla presidenza del governo regionale in cui Schifani ha fatto un passo indietro sulla possibilità di inserire la stabilizzazione dei dirigenti sanitari nella riforma – continua -. Una questione assurda in cui con giochi di potere si prova a far entrare dalla finestra chi non è riuscito ad entrare dall’ingresso principale”.

Giambona conclude additando l’operato del governo regionale. È assurdo che in due anni il governo Schifani non sia riuscito a portare avanti una misura per migliorare l’assetto della pubblica amministrazione regionale, riqualificare e riformare il personale e dare vita a una vera riforma della dirigenza. La mancanza di un assetto normativo chiaro alimenta un sistema subdolo dove si va avanti per raccomandazione o simpatie politiche. Una problematica che il Schifani non sembra essere interessato a risolvere”.