Olocausto, la Giornata della Memoria a Valguarnera

Nel palazzo municipale di Valguarnera avrà luogo, lunedì 27 gennaio, la rievocazione della “Giornata della Memoria”, in ricordo di tutte le vittime dell’olocausto. Alle ore 11.00, l’Amministrazione comunale

incontrerà gli studenti di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Valguarnera, successivamente dopo un momento di condivisione e riflessione si proseguirà con la collocazione permanente all’interno del

Palazzo comunale, di una «Immagine – Stampa» a tema, per commemorare i momenti salienti, in ricordo di tutte le vittime.

L’assessore Telaro

“Tengo tanto- dichiara l’assessore al Patrimonio culturale Gaetana Telaro- che si presti grande sensibilità e attenzione alla giornata in questione, per conservare nel futuro dell’Italia e nel mondo, la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere. Il secondo conflitto Mondiale, i crimini verificatesi, il nome “Auschwitz”, rappresenta il

massimo della barbarie e della depravazione che occorre non dimenticare, perché non si ripeta mai più’. In un momento storico così triste e difficile, occorre agire sempre per promuovere il bene verso

l’umanità e diventa fondamentale farsi promotori di pace per il bene dell’umanità, poiché la vita è un dono meraviglioso e straordinario che bisogna tutelare con gli strumenti di democrazia e di pace».

La sindaca

La sindaca Draià: «In piena sinergia con l’Assessore Telaro e con il supporto della Giunta municipale tutta, la nostra prima attenzione è rivolta a portare avanti un messaggio costruttivo e di pace; in momenti fondamentali come questi della Giornata della memoria, il contributo dei rappresentanti istituzionali è fondamentale, poiché il primo buon esempio deve partire da «NOI» che le rappresentiamo.”