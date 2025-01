Valguarnera, Scozzarella approda alla Lega

Il presidente del Consiglio comunale di Valguarnera, Enrico Scozzarella, ha ufficializzato il suo passaggio alla Lega. “Una scelta dettata non da ideologie, ma da fatti concreti” taglio corto Scozzarella che consolida, sotto l’aspetto politico, il rapporto con la sindaca, Francesca Draià, commissario provinciale della Lega. “Grazie all’asse – dice il presidente del Consiglio comunale di Valguarnera – tra il Sindaco Francesca Draià, referente della Provincia di Enna per la Lega, l’onorevole Luca Sammartino e il Commissario Regionale On. Nino Germanà, la nostra città ha finalmente ottenuto una centralità nelle politiche regionali mai vista prima”.

“Lavorato sempre per il territorio”

La mia scelta nasce dalla fiducia e dalla gratitudine per chi ha dimostrato, con i fatti e non con le parole, di avere a cuore il futuro di Valguarnera. Ho sempre lavorato – aggiunge Scozzarella – per il bene del mio territorio e del mio popolo, mettendo al primo posto le esigenze della comunità di Valguarnera Caropepe. Oggi, dopo aver visto con i miei occhi il lavoro svolto e i risultati ottenuti per il nostro paese, non ho dubbi: la Lega, con il supporto dell’onorevole Luca Sammartino, è stata la prima forza politica che ha realmente portato attenzione, investimenti e risorse nella nostra realtà locale”