Torna l’Enna Pride, appuntamento a maggio

Ci sarà il 31 maggio prossimo una seconda edizione dell’Enna Pride. Lo rendono noto, in un comunicato, Cristina Cammarata, presidente Altra Sponda, collettivo LGBTQIA+ Enna ed il Comitato Enna Pride.

Gli organizzatori

“Il collettivo Altra Sponda, in coordinamento – si legge nella nota – con il Comitato Regionale Pride e con la collaborazione di un nascente comitato organizzativo territoriale, si fa promotore della nuova edizione di questa importantissima manifestazione di orgoglio della comunità LGBTQIA+, essendone il solo rappresentante nel territorio”

I diritti

Si tratta di una iniziativa che punta a rivendicare dei diritti, “tra cui quello dell’autodeterminazione; per denunciare i pericoli che la comunità affronta giorno per giorno; per stringere alleanze con quella parte di società che non accetta la narrazione per cui il diverso è un nemico da combattere o da isolare, che non ammette che l’identità di genere e l’orientamento sessuale siano considerati elementi di discriminazione”.

Lo slogan

“Liber* Tutt*” non è solo uno slogan, ma un sogno e una promessa. Essere liberə significa vivere

appieno la sfera sociale e sentimentale, senza nascondersi per la paura di essere colpiti e feriti a

causa delle proprie scelte. Libertà è rispetto” conclude la nota