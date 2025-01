Il filosofo Francone al Simposio della Bellezza di Agira

Riccardo Franzone, filosofo e scrittore di grande spessore, ha recentemente catturato l’attenzione del pubblico al “Simposio della Bellezza” ad Agira, un evento che ha celebrato non solo la cultura ma anche la straordinaria bellezza dei luoghi italiani. La manifestazione ha visto la presentazione di una sua composizione musicale ispirata al noto testo “Del senso dell’amore”, estratto dal suo primo libro “Delle Vie dell’Anima del Cosmo”. Questo brano, accolto con entusiasmo dal pubblico in sala e dagli spettatori, segna una fusione tra parole e melodie che invita alla riflessione profonda.

Un aneddoto affascinante riguardo alla genesi della canzone è legato al celebre musicista Franco Battiato. Una comune amica di Franzone e Battiato tentò di riunirli, certa che la loro visione condivisa dell’esistenza avrebbe potuto dar vita a collaborazioni eccezionali. Purtroppo, una malattia impedì di realizzare questo incontro. Durante il simposio, Franzone ha reso omaggio a Battiato, immaginando i testi che gli avrebbe proposto, dando così vita alla creazione del brano.

Il simposio ha rappresentato per Franzone una conferma che la musica, proprio come il teatro, ha il potere di connettere le persone e stimolare la meditazione su questioni esistenziali. Negli ultimi mesi, il filosofo ha composto diverse canzoni, sfruttando i testi dei suoi libri e affidando la distribuzione della sua musica a una primaria etichetta discografica, rendendo i brani disponibili su tutte le piattaforme di streaming più popolari. Il primo singolo, “Agnizione”, è già disponibile in due versioni.

Attraverso la sua opera, Franzone si distingue per originalità e creatività, invitando gli ascoltatori a esplorare la filosofia e le nuove frontiere della meccanica quantistica. Ciò che è ancor più significativo è il suo impegno filantropico: i proventi delle sue opere saranno devoluti a iniziative benefiche e alla promozione di eventi culturali, continuando il suo percorso di condivisione e arricchimento culturale.