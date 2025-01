Indipendenza si riunisce a Enna, “no al Ponte, sì a strade e ferrovie”

Il coordinamento regionale del movimento Indipendenza, presieduto da Felice Coppolino, Fabio Granata e Salvatore Pace, si è riunito ad Enna. All’evento politico hanno preso parte i dirigenti nazionali di indipendenza residenti in Sicilia e i rappresentanti delle nove province siciliane.

Un triumvirato

L’organismo regionale ha proposto alla direzione nazionale del movimento, che si riunirà a Roma il 1 febbraio, la nomina di un triumvirato che possa assumere, in attesa della definizione della vicenda Alemanno, il ruolo di organismo politico decisionale. L’ex sindaco di Roma ed ex ministro, il primo gennaio scorso, è stato condotto in carcere per aver violato le regole sulla misura dei servizi sociali a cui era sottoposto, a seguito della condanna a un anno e dieci mesi per l’accusa di traffico di influenze illecite in uno dei filoni della maxi inchiesta Mondo di Mezzo.

La solidarietà ad Alemanno

Il coordinamento ha espresso in apertura piena solidarietà nei confronti di Gianni Alemanno.

“Nel pieno rispetto della Magistratura di sorveglianza, il Coordinamento esprime la certezza che eventuali trasgressioni dell’onorevole Gianni Alemanno alle regole cui era sottoposto, sono state esclusivamente dettate dalla sua generosità e dalla sua irriducibile passione politica” si legge nella nota del movimento Indipendenza.

Appuntamento a Palermo

Indipendenza ha annunciato una stagione di radicamento organizzativo e politico in ogni città’ siciliana, oltre che di confronto con i movimenti civici e autonomisti ed appuntamento internazionale che si terrà a Palermo il 15 maggio in occasione della Festa dell’autonomia siciliana con ospiti movimenti autonomisti provenienti dalla Catalogna, da Malta e dalla Corsica sul tema “Europa e piccole patrie”.

Contro Nato, Muos e Ponte di Messina

Indipendenza, come emerge nella nota del Movimento, “sosterrà in Sicilia le battaglie contro la presenza militare della Nato e degli USA con le basi di Sigonella e il Muos, contro la Guerra in Ucraina e il genocidio palestinese, in sostegno della sanità pubblica, della legalità e della sicurezza dei cittadini, attento alla difesa del paesaggio siciliano e del Patrimonio culturale, naturale, ambientale materiale e immateriale, alla Rigenerazione delle grandi aree industriali e contro la grande truffa del Progetto sul Ponte di Messina, un Progetto finalizzato esclusivamente alla gestione di enormi risorse in chiave clientelare, risorse sottratte alla Sicilia e al Sud Italia per interventi essenziali su strade, ferrovie, dissesto ideogeologico”. Indipendenza, infine, ha proposto l’organizzazione di un Convegno nazionale sul tema del Patriottismo costituzionale e repubblicano da tenersi a Roma nel mese di aprile.