Anno giudiziario, pm di Enna protestano a Caltanissetta

C’erano anche i magistrati della Procura di Enna tra i togati che stamane hanno protestato al Palazzo di giustizia di Caltanissetta durante la cerimonia per l’inaugurazione dell’anno giudiziario.

Magistrati escono con la Costituzione in mano

Poco prima della relazione di Giusi Bartolozzi, rappresentante ministero della Giustizia, i magistrati sono usciti con in mano la Costituzione Italiana.

Anm, “difendiamo le garanzie dei cittadini”

“Non facciamo questa protesta per difendere le prerogative dei magistrati – ha detto Santi Bologna, presidente della sezione dell’Anm nelle dichiarazioni riportate dall’agenzia Ansa – ma per difendere le garanzie dei cittadini. Separare le carriere, istituire un’alta corte disciplinare, sono tutti elementi che vanno contro il potenziamento delle tutele dei cittadini. Il pm deve avere la stessa cultura della giurisdizione del giudice, non deve essere separato dal giudice perché solo così avremo dei pm che riescono efficacemente, come vuole l’articolo 358 del codice di procedura penale, a cercare le prove a favore degli indagati e degli imputati. Noi questo lo dobbiamo mantenere e lo dobbiamo ai cittadini. Quindi non possiamo rimanere in silenzio”. La rappresentante del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a conclusione della sua relazione ha affermato: “La riforma non è contro la magistratura ma viene fatta nel nome del popolo italiano”.