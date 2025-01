Acqua, Ati Caltanissetta verso riduzione delle bollette, Enna, tu che fai?

La crisi idrica, che continua ad imperversare nella Sicilia centrale, ha sconvolto abitudini e vite dei cittadini. Lo sanno bene i residenti dell’Ennese, costretti ancora ai razionamenti, ma fin dai primi giorni delle turnazioni, i Comitati civici che, di volta in volta si sono formati nell’ultimo anno, hanno sempre battuto sullo stesso tasto: a fronte di un servizio che non è più continuo bisogna intervenire sui costi per il consumo idrico.

Le tariffe salate

In parole povere, ridurre le tariffe delle vituperate bollette che, ad Enna, sono tra le più alte in tutta Italia. E così, non sono mancati gli appelli dei Comitati, tra cui Senz’Acqua Enna, e delle associazioni dei consumatori all’Ati idrico di Enna per tagliare i costi per l’utenza.

La situazione ennese è praticamente analoga, in termini di disagi, a quella di Caltanissetta ma qui la voce dei cittadini, anche loro alle prese con una emergenza idrica devastante, sembra sia stata ascoltata.

Cosa sta accadendo a Caltanissetta

Come emerge in un articolo pubblicato su Il Giornale di Sicilia da Ivana Baiunco, il Consiglio di amministrazione dell’Ati ha deciso di porre all’Assemblea dei sindaci il tema della riduzione delle tariffe idriche e stando alle informazioni fornite dal quotidiano questo taglio dovrebbe aggirarsi tra il 6 ed il 7 per cento che, comunque, sarà frutto di una intesa tra il gestore e la stessa Ati

Certo, a Caltanissetta, a differenza di Enna, c’è anche il problema della potabilità dell’acqua, che sta esasperando la comunità ma la presa di posizione del Cda dell’Ati testimonia la mano tesa verso gli utenti.

Il pressing del Comitato sull’Ati

E ad Enna? Nei mesi scorsi, il Comitato Senz’Acqua Enna, nel corso di un incontro con il presidente dell’Ati idrico di Enna, Nino Cammarata, lo aveva sollecitato a “sospendere ogni bollettazione per i prossimi mesi in attesa di una revisione delle tariffe”.

Dipietro, “io da solo per la riduzione delle tariffe”

Sulle tariffe, nell’ottobre scorso, si era espresso il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, nel corso di un dibattito, organizzato dal Comitato Senz’Acqua Enna, in cui aveva detto di essersi trovato da solo, rispetto ad altri sindaci, componenti dell’Ati, nella battaglia per la riduzione delle tariffe.