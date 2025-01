Crisi idrica a Troina, 50 mila euro dal Comune ai geologi per trovare nuove fonti

Che la crisi idrica non sia un evento improvviso ed imprevedibile, n’è convinto il sindaco Alfio

Giachino: “Il problema acqua è un problema con il quale strutturalmente dovremo confrontarci e non lo si

può fare sempre in clima emergenziale”.

La decisione del sindaco

Consapevole che non si tratta di un evento che capita una volta ogni tanto, ma di un evento che si è ripetuto negli ultimi 60 anni e si ripeterà anche in futuro, il sindaco Giachino ha pensato di mettere la mani avanti e cercare altre fonti di risorse idriche su territorio comunale esteso 166 kmq. E lo fa anche se, in base alle leggi vigenti, non è compito del comune effettuare indagini geologiche per la ricerca di risorse idriche sul territorio. “Ci siamo presi questa responsabilità e abbiamo coinvolto tutti i geologi di Troina a quali abbiamo commissionato uno studio finalizzato alla ricerca di ulteriori fonti di approvvigionamento di risorse idriche diverse dalla diga Ancipa nel territorio comunale”, ci ha detto.

L’equipe di geologi

I geologi liberi professionisti sono: Paolo Di Franca, Filippo Furia, Antonio Rizzo e Salvatore Trovato. A questi si aggiungerà Elio Galati, geologo pure lei, dipendente comunale. Tutti insieme costituiranno un’associazione temporanea di imprese. Il comune ha messo a disposizione la somma di 50 mila euro con quale il gruppo di geologi dovrà fare le indagini geologiche di profondità fino a 150 metri per individuare le falde acquifere. Gli scavi a questa profondità possono farle solo ditte specializzate che dispongono delle attrezzature adeguate. E’ la voce più consistente del costo complessivo dello studio per la ricerca idrica nel territorio comunale. “Questo significa che i geologi troinesi metteranno a disposizione

della nostra comunità la loro professionalità in maniera pressoché gratuita”, spiega il sindaco Giachino, che fa affidamento sul senso di appartenenza alla comunità troinese e sullo spirito civico di questi professionisti troinesi.