Paura a Enna, cade un albero, “per fortuna non passava nessuno”

Un albero è caduto intorno alle 22 in un tratto di strada di contrada Staglio siriano. “Non si registrano feriti” dicono dal comando provinciale dei vigili del fuocoDanni maltempo, dalla Regione risorse solo per 2 Comuni di Enna, in quel momento non passava nessuno, altrimenti le conseguenze sarebbero potute essere drammatiche.

Gli effetti del maltempo

Secondo i pompieri, il cedimento dell’albero è legato al maltempo del 17 gennaio scorso che ha causato altri cedimenti di arbusti a Enna come in altri Comuni dell’Ennese. Sul posto c’erano anche la Protezione civile ed il personale dell’Enel.