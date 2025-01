Rubavano pure i farmaci per i malati di cancro, 5 arresti

Sono 5 le persone arrestate dalla polizia nell’ambito dell’indagine sul furto nella farmacia dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina. Gli indagati, tutti originari della provincia di Catania, sono accusati di tentato furto pluriaggravato.

Il blitz dei ladri

La banda è entrata in azione nella notte del 22 gennaio, come riportato in un articolo di ViviEnna nei giorni scorsi, ma il sistema d’allarme della farmacia, scattato alle 3,30, ha mandato a monte il piano ed anche l’ennesimo furto in quel locale che custodisce farmaci importanti come quelli per le cure oncologiche.

Gang bloccata dalla polizia

La polizia, arrivata poco dopo, ha intercettato una grossa auto, un Suv usato dalla banda, parcheggiato nel parcheggio a ridosso dell’ospedale. I ladri avrebbero voluto scappare ma il mezzo è stato bloccato dagli agenti del commissariato.

Tutto l’occorrente per il furto

Sul veicolo sono stati rinvenuti arnesi da scasso, guanti in lattice, sacchi di plastica e una bomboletta spray contenente schiuma di poliuretano che era stata precedentemente spruzzata sulla sirena esterna dell’allarme della farmacia per disattivarlo. Sono stati condotti nei penitenziari di Enna e Piazza Armerina.