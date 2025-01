Dittaino, riaperta la statale 192, ancora fango sulla strada consortile

E’ stata riaperta al traffico la porzione della Statale 192, nella zona del Dittaino, rimasta chiusa a seguito del maltempo che ha prima portato acqua e poi fango sul tratto. Secondo quanto si apprende da fonti istituzionali, l’Anas provvederà, nei prossimi giorni, agli interventi di “spazzolamento” sull’asfalto per rimuovere degli strati di fango rimasti ancora incollati.

Fango sulla consortile

Nulla da fare, invece, per la strada consortile, che non è di proprietà dell’Anas ma del Consorzio dell’area di sviluppo del Dittaino, che è ancora coperta di fango, dal giorno del nubifragio ma è non è chiusa. Non si comprende quando la situazione tornerà alla normalità.