Divorzio da AcquaEnna, Draià, “fuga in avanti di Giachino, se ne parli all’Ati”

“C’era un’assemblea imminente ma Giachino si è reso protagonista di un’uscita spiazzante quando avrebbe potuto porre la questione agli altri sindaci piuttosto che parlarne senza alcun confronto con i sindaci”. Lo afferma la sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, a margine dell’assemblea dei sindaci dell’Ati avvenuta ieri, in merito all’esternazione del primo cittadino di Troina, Alfio Giachino che ha annunciato, nei giorni scorsi, di aver dato un incarico ad un docente universitario di individuare un percorso finalizzato alla risoluzione del contratto con AcquaEnna, il gestore del servizio idrico nell’Ennese. La sindaca di Valguarnera ha criticato la fuga in avanti di Giachino. “Se avesse trovato un muro da parte degli stessi sindaci dell’Ati allora avrei potuto comprendere questa esternazione” aggiunge Draià.

La risoluzione del contratto nella prossima assemblea

Del tema della risoluzione del contratto con il gestore se ne parlerà nella prossima assemblea dell’Ati. “Ho detto al presidente dell’Ati di mettere all’ordine del giorno – ha detto la sindaca di Valguarnera – la risoluzione con AcquaEnna perché, per quanto mi riguarda, non ho alcun interesse a restare con l’attuale gestore. Possiamo portare avanti questa ipotesi ma ritengo giusto che se ne occupi l’Ati non solo per valutare il pensiero di tutti i sindaci ma anche per verificare se ci sono le condizioni per sciogliere il legame con AcquaEnna. La faccenda della gestione del servizio idrico non riguarda un singolo Comune ma interessa tutti quanti il del resto è l’Ati che, in ogni caso, deve decidere”.

“Dipietro aveva posto la questione”

Infine, la sindaca ricorda che sul divorzio da AcquaEnna se ne era occupato in passato Maurizio Dipietro, primo cittadino di Enna. “Maurizio Dipietro, in passato, aveva portato avanti questa ipotesi ed a questo punto vediamo quali sindaci lo sostennero, basta andare a leggere i verbali” chiosa Draià.