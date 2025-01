Paziente al Pronto soccorso, “altro che malasanità, medici preparati”

“In un momento in cui i casi di malasanità si moltiplicano in Italia voglio testimoniare che al pronto soccorso di Enna ho trovato personale estremamente motivato, qualificato, efficiente e gentile”.

La testimonianza del paziente

Queste le parole di Tommaso, che ieri , ha fatto accesso in pronto soccorso per una piccola emergenza. “Ho visto la passione con cui questo personale tutto lavora, la dedizione e l’interesse – dice – Ci sono tante criticità, certo. Ma i luoghi li fanno le persone ed io ho trovato medici, infermieri e personale parasanitario pronti ad ascoltare i bisogni del paziente. Avere un ospedale attrezzato e con personale qualificato credo sia una risorsa enorme per il territorio a cui dobbiamo guardare con grande rispetto”.