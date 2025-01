Dalle cooperative elettriche alle comunità energetiche. UPTL incontra Marisa Meli, docente di diritto privato all’ Università di Catania

Venerdì 31 gennaio alle 17:30, appuntamento con Marisa Meli, docente di diritto privato all’ Università di Catania nonché coordinatrice Master II livello in diritto dell’ambiente a gestione del territorio, per parlare di comunità energetiche.

Cosa sono le comunità di energia rinnovabile? Quali vantaggi portano all’ambiente, alle persone che ne fanno parte e al territorio in cui si costituiscono?

Un modello di organizzazione innovativo che richiama alla mente forme di gestione comune, a partire da un bene essenziale per l’intera comunità. Un meccanismo mediante il quale dar vita a nuove forme di collaborazione pubblico-privato, in grado di generare meccanismi virtuosi di amministrazione condivisa, in cui tutti i soggetti interessati provvedono allo sviluppo sostenibile del proprio territorio, valorizzandone l’autonomia e le caratteristiche locali.