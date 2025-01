“Hai rotto i coglioni, per questo hai la scorta”, le accuse a Venezia

Emergono, con il passare delle ore, i retroscena sullo scontro, quasi fisico, avvenuto nel corso dell’assemblea del Pd per stabilire il sistema di voto per le elezioni del segretario regionale. Uno dei protagonisti di questa rissa sfiorata è stato il deputato regionale del Pd, il siracusano Tiziano Spada, che se l’è presa con uno dell’entourage del segretario Anthony Barbagallo perché avrebbe lanciato delle accuse pesanti a Venezia.

La versione di Spada

“Abbiamo avuto l’assemblea dove ci siamo scontrati sulle regole ma si è andati oltre – racconta Tiziano Spada in un video pubblicato sulla sua pagina social. Durante le fasi concitate c’è stato un attacco nei confronti di Venezia che da oltre 10 anni vive sotto scorta perché la sua amministrazione sequestrò al boss della cosca dei Nebrodi 4 mila ettari di terreno occupati abusivamente”

L’attacco a Venezia

Il parlamentare regionale del Pd, Tiziano Spada, riferisce di aver perso le staffe dopo un attacco al suo collega ed ex sindaco di Troina. “Sentirsi dire in quell’assemblea: “Ecco perché hai la scorta, perché hai rotto i coglioni l’ho ritenuta un’offesa indicibile che mi ha fatto andare in escandescenze. E’ una difesa verso Venezia e verso chi fa battaglie per la legalità” chiosa Spada.