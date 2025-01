Maltrattamenti, condanna a 5 anni, in carcere

Gli agenti di polizia hanno arrestato un uomo di Catenanuova che sconterà in carcere una condanna definitiva con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’ordine di custodia cautelare è stato emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta.

Tre condanne

Secondo quanto riferito dalla Questura di Enna, l’uomo ha accumulato tre distinte sentenze di condanna, sempre per maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi tra l’anno 2003 e il 2021 per una pena complessiva ad otto anni e quattro mesi di reclusione.

Cinque anni

L’uomo aveva iniziato a scontare le relative pene e per questi motivi era stata concessa la misura alternativa dell’affidamento in prova. Solo che con l’esecutività dell’ultima condanna a cinque anni di reclusione, l’Autorità Giudiziaria ha revocato il beneficio della misura alternativa e disposto la detenzione in un istituto penitenziario.