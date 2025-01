Truffa del finto carabiniere a Regalbuto, denuncia del sindaco

Sono riprese le truffe agli anziani con il metodo del finto carabiniere. Dei nuovi casi sono emersi a Regalbuto come denunciato dal sindaco, Salvatore La Spina, che, non appena avuta la notizia, risalente a qualche giorno fa, ha deciso di renderla pubblica per evitare che altri pensionati possano incappare nella rete dei malfattori.

La denuncia del sindaco

“Segnalata truffa ad anziani a Regalbuto, i malfattori si spacciano per il maresciallo di Catenanuova. Fate molta attenzione” dichiara il sindaco.

Come avviene la truffa

Di solito la truffa avviene con queste modalità: la vittima viene contattata al telefono da una persona che si presenta come un maresciallo dei carabinieri che racconta del coinvolgimento di un familiare, spesso il figlio in un grave incidente stradale per cui è stato arrestato. Successivamente, la vittima riceve un’altra chiamata da parte di due persone che si presentano come un avvocato e un colonnello dei carabinieri che chiedono denaro e gioielli per evitare il carcere al figlio. A quel punto, un intermediario bussa alla porta della vittima per l’incasso dei soldi.