Assostampa Enna, “sindacato unito per tutelare i giornalisti”

Rischi sempre più evidenti per chi fa cronaca in particolare nei piccoli centri e necessità di presenza continua del sindacato unitario dei giornalisti per tutelare e rappresentare i diritti dei colleghi al centro dell’assemblea della sezione di Enna di Assostampa. “L’escalation di criticità riscontrate sull’attività dei cronisti sul territorio ennese- ha detto il segretario provinciale di Assostampa Enna Gianfranco Gravina – che va di pari passo con un clima preoccupante per la libertà d’informazione, ci spinge a rafforzare la rete di comunicazione e collaborazione attivata da Assostampa Enna nello scorso anno per garantire la necessaria tutela ai colleghi tutti”.

La relazione

Ancora ha detto Gravina nel corso della relazione all’assemblea della sezione svolta nei locali di Confcommercio e presieduta dal collega giornalista pubblicista Dario Cardaci“ il sindacato unitario dei giornalisti, a tutti i livelli, opera quotidianamente a garanzia della libertà di stampa e del rispetto dei diritti dei giornalisti in tema di contratto e non soltanto. Presenza che nei piccoli territori rappresenta la prima interfaccia con gli organismi di categoria.”

Il sostegno ai giornalisti

Il segretario provinciale di Assostampa Enna nella sua relazione, che ha preceduto l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo della sezione illustrati dalla tesoriera Rossella Inveninato, ha ringraziato la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante per il sostegno dato anche con la sua presenza ad Enna ai colleghi querelati dal sacerdote Giuseppe Rugolo nel corso della vicenda giudiziaria che lo ha visto condannato in primo grado a 4 anni e 6 mesi per violenza sessuale su minore e l’impegno personale e della Federazione a tutela dei colleghi del quotidiano La Sicilia, ed ha stigmatizzato l’esiguità della proroga da parte dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia della convenzione con Assostampa per la riscossione delle quote : “appare incomprensibile, ad appena due mese dal rinnovo elettivo delle cariche dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, la scelta di non rinnovare la convenzione con Assostampa Sicilia per la riscossione delle quote. Sopratutto nei territori più piccoli e lontani dalla sede unica dell’Ordine, come per i colleghi anziani e meno pratici nell’uso delle nuove tecnologie, togliere la possibilità di consentire il pagamento tramite il sindacato, come accade ormai da oltre 30 anni, rappresenta un disagio reale ed una sorta di incomprensibile presa di distanza dal sindacato”.

Nel corso dell’assemblea, in cui sono state anche ricordate dalla presidente del consiglio regionale di Assostampa Sicilia Tiziana Tavella le attività complessive del sindacato dei giornalisti, sono state discusse proposte sui temi della formazione continua dei giornalisti e nuove attività sul territorio tra cui convenzioni per consentire sconti dedicati agli iscritti in attività commerciali e quelle culturali del “circolo della stampa”.