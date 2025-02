Auto fuori uso, la Polizia municipale rimane a piedi a Valguarnera

Non solo il personale della Polizia municipale di Valguarnera è a corto di uomini, ma da alcuni giorni è anche a corto di mezzi. Infatti l’unica autovettura a loro disposizione è guasta dal 18 gennaio scorso ed i pochi vigili a disposizione sono costretti da quella data a fare il servizio a piedi.

Personale ridotto all’osso

Una situazione al limite del paradosso la loro, visto che al numero ridotto di personale si aggiunge adesso il guasto della vecchia Punto. L’unica con cui sino a qualche giorno fa si muovevano, l’altra invece, una vecchia Fiat Brava ha il motore fuso da tempo. Il personale come detto è ridotto all’osso. Attualmente la pianta organica conta solo di 4 unità: 2 vigili a 36 ore, 1 a 18 ore ed 1 è ausiliario del traffico sempre a 18 ore con funzioni limitate. Il personale che è andato in pensione recentemente, 2 o 3 unità non è stato sostituito.

Il comandante, “riparare l’auto costa tanto”

Sulla questione delle auto fuori uso abbiamo sentito il comandante della Polizia municipale Rino Scarpaci. “La Fiat Bravo ha il motore fuso da parecchio tempo ed occorre una cifra elevata per farla riparare, per cui abbiamo deciso che non ne valga la pena. Sulla Punto invece abbiamo fatto un impegno di spesa di 500 euro, è già dal meccanico per la riparazione e credo se non ci sono ostacoli, a giorni possa essere già funzionante”.

“Sindaca a Palermo per prendere fondi”

“Ma è chiaro- puntualizza- che una sola autovettura, che ha tra l’altro ha i suoi anni ed è soggetta sempre a guasti, non possa bastare. So che la sindaca ieri è stata a Palermo pe reperire fondi per l’acquisto di due auto, un fuoristrada 4×4 ed una auto istituzionale. Speriamo di avere al più presto un parco macchine nuovo e perfettamente efficiente”.