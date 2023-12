Auto della Polizia municipale inutilizzabili, “non si trovano pure le chiavi”

Il sopralluogo compiuto da tre consiglieri comunali di Valguarnera nell’autoparco che ospita i mezzi dalla Polizia municipale ha consentito di accertare l’assoluta inadeguatezza delle auto.

I consiglieri Angelo Bruno, Filippa Greco e Giuseppe Speranza, hanno documentato con le foto lo stato di 2 veicoli in dotazione ai vigili urbani, testimoniando la difficoltà da parte del Corpo di svolgere le attività di controllo.

La lettera a prefetto e sindaco

In ogni caso, gli esponenti politici hanno scritto al prefetto di Enna, al sindaco di Valguarnera, al comandante della Polizia municipale, lanciando un appello perché si provveda ad acquistare un mezzo.

Le condizioni dei mezzi

I tre consiglieri, al termine del sopralluogo, hanno reso noto quello che hanno visto. “Abbiamo appreso anche se già lo sospettavamo da tempo, che delle due macchine della Polizia municipale una è ferma ormai da anni (Fiat Bravo) a causa del motore fuso e in più come in una barzelletta tutta in salsa tragicomica non si trovano più le chiavi. Mentre quella più vecchia (la Fiat Punto) è continuamente con problemi al motore”.

I controlli a piedi

Senza auto, gli agenti della Polizia municipale, secondo quanto prospettato dai consiglieri comunali, sono stati costretti a svolgere a piedi i controlli. “Proprio in questi giorni, come del resto si vede dalle foto, la vecchia Fiat Punto ha avuto dei problemi costringendo gli agenti di polizia municipale a effettuare il servizio a piedi” spiegano gli esponenti politici.

I rischi per gli agenti

“Tale precaria situazione comporta seri rischi all’incolumità degli agenti ma anche pericolo per l’intera comunità. Come ci siamo potuti ridurre in queste imbarazzanti condizioni? Questo grave problema si aggiunge alle criticità del servizio di polizia municipale a causa del pochissimo personale in servizio” aggiungono i tre consiglieri.

“Reperire soldi, tagliando gli stipendi”

I consiglieri sostengono che non vi sono somme in Bilancio per l’acquisto dei mezzi. “Abbiamo letto il Bilancio presentato dalla Giunta comunale e non abbiamo trovato somme per l’acquisto di una autovettura nuova per la polizia municipale. Per questa ragione tra i vari emendamenti al bilancio che presenteremo, porteremo in aula un emendamento per reperire le somme da ricavare tagliando i compensi di sindaco, assessori e dei funzionari per l’acquisto di un’autovettura per la nostra polizia municipale”.

Rino Caltagirone