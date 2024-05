Valguarnera a secco, Draià, “2 autobotti, azione coi sindaci contro Siciliacque”

Se prima il problema della carenza idrica era solo in due quartieri di Valguarnera, nella giornata di oggi il disagio sta interessando tutto il paese. Lo riferisce il sindaco, Francesca Draià, che ha contattato Acquaenna sia per comprendere quanto durerà questa situazione sia per disporre l’invio di autobotti.

Draià, “invio di 2 autobotti”

“Dalle 7 di stamane Valguarnera – dice il sindaco Draià a ViviEnna – sta subendo disagi per l’erogazione del servizio idrico, riconducibile ai danni alle condotte di cui si parla in questi giorni”. Peraltro, Draià fa sapere “di aver chiesto l’invio di due autobotti”. Che sono arrivate: “una in zona mercato, l’altra in zona plesso Lanza ma ho chiesto che si spostino nei vari quartieri”.

“Acqua arriverà domani”

In merito alla tempistica, lo stesso sindaco, sulla sua pagina social, ha pubblicato quanto gli è stato riferito dal “responsabile di Acquaenna”. Ecco cosa ha scritto: “Sindaco si, l’acqua sta arrivando nel primo comune cioè Agira, nelle prossime ore arriverà ad Enna e comuni limitrofi, a Valguarnera l’arrivo previsto è nella mattinata di domani. Comunque domani mattina ci aggiorniamo e le do notizie”.

Verifiche nelle scuole

Il sindaco, inoltre, sta verificando la situazione delle scuole. “Sono in contatto con i dirigenti scolastici per capire se nelle scuole ci sono dei problemi con le riserve d’acqua: in questo caso, Acquaenne deve mettere a disposizione le sue risorse anche per le scuole”. Per quanto concerne, il disagio dei quartieri, che per primi hanno subito il disagio, il sindaco precisa che “mi sono adoperata per fare arrivare a Valguarnera due autobotti”.

Azione comune con altri sindaci

Infine, il capo dell’amministrazione di Valguarnera assicura che “con i sindaci stiamo concordando un’azione congiunta contro Siciliacque. È una situazione insostenibile”