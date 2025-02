Spiava i vicini con le telecamere e insultava una donna, arrestato

Gli agenti di polizia hanno tratto in arresto un 52enne di Enna, destinatario di una misura cautelare firmata dal gip, per atti persecutori ai danni dei vicini di casa. Un reato per cui in passato ha rimediato una sentenza.

Le telecamere

L’uomo si sarebbe reso responsabile di diversi episodi di stalkeraggio come denunciato dalle vittime, in particolare l’indagato avrebbe istallato delle telecamere di sorveglianza che gli avrebbe consentito di conoscere i movimenti delle persone prese di mira, inoltre, dal racconto fornito dagli inquirenti avrebbe danneggiato il loro contatore Enel e la cassetta della posta.

Le offese ad una vicina

Le sue attenzioni si sarebbero rivolte ad una coppia di sposi ma nel corso delle indagini si è scoperto che il 52enne avrebbe offeso, in più occasioni, la donna, apostrofandola con termini irripetibili anche fuori dal contesto condominiale, come è capitato in una occasione in via Pergusa quando i due si sono incrociati con le macchina.

Con l’auto bloccò l’ingresso

In un altro episodio, lo stesso 52enne, con la propria auto, avrebbe bloccato il portone del condominio impedendo, di fatto, alla donna di uscire.

In carcere

Le vittime hanno presentato una denuncia che ha fatto scattare le indagini della polizia, coordinate dai magistrati della Procura di Enna, che hanno chiesto al gip l’applicazione della misura cautelare in carcere. Ora si trova in una cella del penitenziario di Enna.