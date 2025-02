Picchiata dal marito, trovata casa protetta per donna ennese

E’ stata sistemata in una casa protetta insieme al figlio la donna ennese, ma residente a Caltanissetta, che, nei giorni scorsi, non era riuscita a trovare un luogo sicuro per via delle minacce da parte del marito, protagonista in passato di violenze anche quando la vittima era sottoposta alla chemioterapia.

Le denunce della donna

Nel mirino dell’uomo era finito anche il figlio di 8 anni della coppia, inoltre la donna aveva raccontato che nonostante le tante denunce depositate in procura nessun provvedimento è stato mai preso nei confronti dell’ex marito. “Perché chiediamo alle donne di denunciare se poi veniamo lasciate sole- ha detto prima di lasciare Caltanissetta- alla fine chi ha dovuto lasciare la casa sono io e mio figlio. Ma va bene così. Voglio proteggere il mio bambino a tutti i costi”.

Ora sono al sicuro mamma e figlio

Dopo che la notizia si era diffusa sono state tante le offerte di ospitalità da parte delle strutture protette siciliane e oggi, finalmente, la donna e il bimbo sono stati ricoverati in una casa ad indirizzo segreto