Lavoro nel turismo, selezioni nel Centro dell’impiego

La domanda di lavoro nel settore turistico incontra l’offerta rilevata dal Centro dell’impiego di Enna, diretto da Giuseppe Nasello.

Il lavoro nei villaggi

Venerdì scorso, Obiettivo Tropici – un’agenzia specializzata nella selezione e il reclutamento di personale per gli staff di animazione nei villaggi turistici in Italia e all’estero – ha avuto modo di sottoporre a colloquio otto candidati individuati nei percorsi personalizzati degli utenti che hanno usufruito del servizio di Accompagnamento al Lavoro del Centro per l’Impiego di Enna (Servizio X del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana).

La selezione

Al “Recruitment day” di Obiettivo Tropici – che si è svolto in mattinata nei locali del Centro per l’impiego, sono stati presentati dei candidati individuati sulla base delle propensioni e delle esperienze coerenti con le caratteristiche dei profili richiesti.

I contatti

Nell’ottica del potenziamento dei Centri per l’impiego della Regione Siciliana, ad Enna, il servizio di Accompagnamento al Lavoro è aperto a tutte le persone in cerca di occupazione, in stretto raccordo con il servizio di Incrocio Domanda Offerta rivolto ai datori di lavoro. Gli interessati possono prendere contatto con il responsabile dei servizi telefonando al 0935 5287111.”