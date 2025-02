ARS: Ex Province. Giambona “Centrodestra vive situazione di stallo alla messicana”

“Le sabbie mobili in cui stanno sprofondando le province siciliane sono il risultato dell’azione politica di Schifani. Uno stallo alla messicana che va avanti da oltre dieci anni, e che continua a protrarsi nonostante il commissariamento delle province, l’impugnativa del consiglio dei ministri sui rinvii delle elezioni e la pronuncia della Corte Costituzionale riguardo al tema della rappresentatività”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare PD, Mario Giambona. “Quello che certamente non è chiaro è come il centro-destra voglia operare per garantire il giusto livello di rappresentanza e di raccordo tra regioni e comuni – continua -. Per questo le elezioni di secondo livello sono una condizione indispensabile per tutelare servizi essenziali come le strade e le scuole di secondarie”.

Il deputato regionale del Pd continua la sua analisi riconducendo il presunto immobilismo del governo regionale ai cattivi rapporti tra i partiti di maggioranza. “La spaccatura tra i partiti del centro-destra è evidente, soprattutto tra i più moderati e Fratelli d’Italia, nell’impostazione di possibili elezioni di primo livello in Sicilia” e aggiunge che “la posizione del Pd è quella di dare seguito a quelle che sono le indicazioni della Corte Costituzionale procedendo alle elezioni di secondo livello per garantire la possibilità di rappresentanza ai territori”. Infine, Giambona chiede che “l’attuale fase di impasse politica si chiuda in favore dell’indizione dei comizi per permettere lo svolgimento regolare delle elezioni nella prossima primavera”.