Sanità, nuovi strumenti per il blocco operatorio dell’Umberto I

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato l’acquisto di un nuovo Intensificatore di Brillanza, Arco a C, da destinare al blocco operatorio del presidio ospedaliero Umberto I di Enna. La nuova apparecchiatura tecnologicamente innovativa garantirà l’erogazione degli interventi in urgenza, soprattutto delle Unità Operative di Ortopedia e di Urologia, ma naturalmente, non saranno solo queste le Unità Operative a beneficiare del recente investimento per il miglioramento complessivo dei servizi di diagnostica e cura ai pazienti.

L’Intensificatore di Brillanza, Arco a C, è uno strumento essenziale in molti ambiti della medicina, in particolare nella radiologia interventistica e nelle procedure chirurgiche. Grazie alla sua capacità di ottimizzare la qualità delle immagini, anche in movimento, garantisce l’ottimizzazione e l’ampliamento del campo visivo permettendo di visualizzare chiaramente le anatomie. Grazie a esso, gli specialisti dell’Ospedale Umberto I di Enna potranno usufruire di un nuovo e potente strumento per effettuare valutazioni più dettagliate, riducendo i rischi per i pazienti e garantendo un approccio interventistico più mirato.

Il Direttore Generale, dott. Mario Zappia, consapevole che l’innovazione tecnologica rappresenta una delle sfide più urgenti da affrontare, dichiara: “Questo acquisto rappresenta un ulteriore passo verso il miglioramento della qualità delle cure fornite ai nostri assistiti. Continueremo ad investire in tecnologie innovative per offrire il miglior servizio possibile alla comunità”.