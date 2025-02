I due super benefici di un allenamento costante e regolare

Foto di Juan Pablo Serrano

Se per caso anche tu ti alleni solo per perdere il peso in eccesso o per buttare giù quelle testarde maniglie dell’amore, sappi che l’attività fisica ha tantissimi altri benefici! Infatti, non ti aiuta soltanto a sbarazzarti dell’adipe extra, ma anche a migliorare la tua qualità di vita.

Se poi a una regolare routine di allenamento ben strutturata abbini una dieta sana ed equilibrata e un’integrazione di prodotti funzionali come mk677, completi il quadro.

Nell’articolo di oggi ti raccontiamo quali sono due dei più importanti benefici che una regolare attività fisica ha sul corpo.

Buona lettura!

Facciamo un quadro generale della situazione

Allenarsi regolarmente rafforza il corpo e la mente. Dunque, se vuoi respirare aria di cambiamento, fare attività fisica è un ottimo inizio.

In generale, chi si avvicina a questa salutare pratica vuole tornare in forma e:

bruciare kcal;

guadagnare massa muscolare;

rafforzare l’immunità;

tonificarsi.

Ma, come dicevamo all’inizio, allenarsi apporta tantissimi altri benefici al corpo… e alcuni non te li aspetti affatto! Eccone due in grado di migliorare esponenzialmente la tua qualità di vita.

Promuove il benessere e la salute della pelle

Sapevi o non sapevi che la pelle è un organo e, soprattutto, che è il più grande del corpo umano? Ebbene, è proprio così!

Fare regolarmente attività fisica, infatti, aumenta l’afflusso di sangue alla pelle e la ossigena grazie a un maggiore apporto di sostanze nutritive che ne migliorano esponenzialmente la salute.

Grazie a questo meccanismo, inoltre, le ferite si rimarginano più velocemente.

BONUS: siccome i muscoli si riscaldano facendo movimento, il calore che viene generato è poi “espulso” dal corpo attraverso la cute. Non solo: oltre a ciò, vengono anche espulse le sostanze nocive superficiali e le tossine! Ed ecco spiegato il perché, quando ti alleni, il viso tende ad arrossarsi.

Considera anche che la pelle è sottoposta all’influenza dello stress ossidativo. Questo fattore è causato da fattori esterni noti come “radicali liberi”. Con l’esercizio fisico regolare, seppure a bassa intensità, puoi aumentare la produzione di antiossidanti nell’organismo e sollevare le difese immunitarie delle cellule, stimolando la circolazione e rallentandone l’invecchiamento.

Diminuiscono i disturbi cronici

Un tempo, ai pazienti che soffrivano di patologie quali disturbi cardiaci o di natura cronica, erano raccomandate due cose: dormire il più possibile e fare pochissima (se non zero) attività fisica! Oggi, chiaramente, è esattamente l’opposto! Un medico non ti consiglierebbe mai un approccio così sedentario e al contempo deleterio.

Un aumento significativo dell’adipe nel corpo, infatti, aumenta il rischio di diabete di tipo 2, patologie cardiache e, non da ultimo, accorcia la durata della vita.

Com’è stato dimostrato, dunque, l’esercizio fisico può sia migliorare la sensibilità all’insulina, che lo stato di alcuni disturbi cardiovascolari e i livelli di pressione, favorendo la prevenzione e mitigando gli effetti.

Conclusioni

Per concludere, è sufficiente tenersi in allenamento regolarmente almeno tre volte alla settimana per riscontrare benefici costanti e nel lungo termine.

Ora, considerando che questi sono soltanto due dei tanti vantaggi che l’attività fisica apporta… che aspetti a iscriverti in palestra per scoprire gli altri?