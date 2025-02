LE DOMENICHE DEL CARNEVALE DI REGALBUTO: MAGIA, SPETTACOLI E TANTO DIVERTIMENTO PER I BAMBINI!

Regalbuto, 07/02/2025 – Il Carnevale di Regalbuto, con la sua tradizione secolare, dedica uno spazio speciale ai più piccoli con le imperdibili Domeniche di Carnevale! Un programma ricco di spettacoli e intrattenimento pensato per far vivere ai bambini la magia di questa festa tra illusioni, fuoco, maschere e acrobazie.



IL PROGRAMMA DELLE DOMENICHE DI CARNEVALE

9 FEBBRAIO – Magia & Illusionismo!

Un pomeriggio incantato tra magia e illusioni con il Mago Charlie!



16 FEBBRAIO – La festa del fuoco!

Spettacolo mozzafiato di fuoco con Layla!



23 FEBBRAIO – Festival delle Maschere!

Con Silvia Show! Risate, balli e animazione!



GIOVEDÌ GRASSO – 27 FEBBRAIO

Circo e Spettacoli Acrobatici

Giorgioliere – Giocoleria ed equilibrismo presenta Frank Show!



Location: P.zza della Repubblica, Regalbuto

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno al chiuso. Sarà comunicato per tempo il cambio di location.



UN’ESPERIENZA DA NON PERDERE!

Ogni domenica sarà un’esplosione di allegria e divertimento, con palloncini modellabili, pioggia di coriandoli e tante dolci sorprese per tutti i bambini!



