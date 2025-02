Sparita la ringhiera della villa, botta e risposta tra Greco e Draià

Che fine ha fatto a Valguarnera la ringhiera della villa comunale “Falcone- Borsellino”? Quella ringhiera di pregio collocata nella parte superiore della stessa, tolta al momento dei lavori di ristrutturazione e che non si sa che fine abbia fatto. A chiederlo la consigliera DC Filippa Greco che ha inoltrato una interrogazione alla sindaca Draià e al responsabile dell’ufficio tecnico Giarratana.

L’attacco della consigliera

“Voglio sapere -rimarca- che fina abbia fatto. Durante più sedute di commissione consiliare -incalza- lo stesso sindaco e lo stesso ingegnere Vittorio Giarratana hanno comunicato che la ringhiera doveva essere installata nella parte sottostante di Villa Falcone-Borsellino. Ma prendiamo atto purtroppo, che per l’ennesima volta la promessa è stata completamente disattesa e non abbiamo altre notizie. Adesso voglio sapere ufficialmente dove si trova e quale utilizzo vorrà farne l’amministrazione. Ricordo che questa è la mia ennesima richiesta, se anche questa volta non dovessi ricevere risposta formale, mi vedrò costretta a rivolgermi agli organi competenti.”

La replica della sindaca

A rispondere alla consigliera di opposizione via social la stessa sindaca che ironicamente afferma: “Voglio tranquillizzare la signora Greco che la ringhiera non è stata collocata né a casa mia né in quella di qualche

amministratore. Essa è al momento ben custodita e al più presto comunicheremo ove installarla. Stiamo studiando alcuni posti che al momento opportuno comunicheremo”. Dunque, da quel che si evince,

potrebbe non essere ricollocata nella parte sottostante della villa.