“80 anni di Autonomia Siciliana”, il Mpa-Grande Sicilia rilancia da Enna la sfida autonomista

A 80 anni dallo Statuto siciliano, il Movimento per l’Autonomia rilancia il dibattito sull’autonomia come leva concreta di sviluppo, coinvolgendo amministratori, giovani, rappresentanti istituzionali e territori in una grande iniziativa regionale in programma venerdì 15 maggio a Enna.

“Autonomia siciliana: quale priorità per rilanciarla oggi?” sarà il filo conduttore dell’evento promosso dal Mpa-Grande Sicilia, che si articolerà tra un corteo simbolico nel cuore della città e un confronto pubblico alla Galleria Civica di Enna. L’appuntamento è fissato alle ore 17 al Castello di Lombardia, accanto alla statua di Euno, con il raduno dei partecipanti e l’apertura della manifestazione alla presenza di bandiere della Sicilia e del Movimento per l’Autonomia.

Dopo il raduno partirà il corteo che attraverserà il centro urbano fino alla Galleria Civica di Enna, dove prenderà il via il confronto pubblico. Previsti in apertura gli interventi introduttivi degli assessori regionali Elisa Ingala e Francesco Colianni, insieme ai deputati regionali On. Giuseppe Lombardo, On. Giuseppe Carta, On. Ludovico Balsamo e On. Santo Primavera.

L’iniziativa metterà al centro una riflessione concreta sulle criticità che in questi decenni hanno limitato l’attuazione dell’autonomia siciliana e sulle priorità strategiche da affrontare oggi: fiscalità, infrastrutture, agricoltura, lavoro, trasporti, sviluppo dei territori e nuova governance regionale. Ampio spazio sarà riservato agli interventi di amministratori locali, giovani dirigenti, rappresentanti territoriali e istituzionali provenienti da tutta la Sicilia, con tavole rotonde articolate in più sessioni per garantire partecipazione e pluralità di contributi.

Le conclusioni saranno affidate all’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.

Il Movimento per l’Autonomia invita giornalisti e operatori dell’informazione a partecipare all’evento, che rappresenterà un importante momento di confronto politico e programmatico sui futuri assetti dell’autonomia siciliana a ottant’anni dalla nascita dello Statuto speciale.