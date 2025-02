Un assessore ed un consigliere di Aidone aderiscono alla Lega

Si ingrossa il plotone della Lega in provincia. Assessore e consigliere del Comune di Aidone aderiscono al partito di Salvini. Si tratta di Guglielmo Cultreri assessore e Gianlorenzo Suffia, consigliere.

Il commissario Draià

A darne notizia il commissario provinciale nonché sindaco di Valguarnera Francesca Draià che in una nota afferma: “Prosegue il percorso di radicamento sul territorio della Lega. Dopo l’incontro dei giorni scorsi con l’onorevole Sammartino ufficializziamo l’adesione di Guglielmo Cultreri e Gianlorenzo Suffia. Rappresentano ingressi importanti del progetto che la Lega sta attuando in Sicilia e in tutta Italia aprendo le porte a tanti amministratori. Mi piace evidenziare che negli ultimi mesi, da quando rivesto il ruolo di commissario provinciale, abbiamo stabilito grazie al lavoro di tutta la squadra, un vero e proprio progetto che vede al centro i nostri territori e ciò sta portando l’avvicinamento di tanti amministratori e liberi cittadini”.

“Lavoro di squadra”

“Per l’assessore Cultreri e il consigliere Suffia-conclude Draià- prendere la tessera della Lega significa

identificarsi in un percorso politico, che pone al centro dell’azione amministrativa e politica la crescita e lo sviluppo dei territori. Credo che ci siano i presupposti per un lavoro di squadra importante, per

proseguire con rinnovata determinazione il nostro impegno al servizio della comunità di Aidone e per dare risposte ai tanti problemi dei territori delle aree interne”.