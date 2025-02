Nuova Dc, trattative per l’ingresso nella giunta Dipietro

L’amministrazione comunale di Enna potrebbe accogliere la nuova Dc. Un ingresso in giunta per riequilibrare i rapporti di forza in Consiglio comunale, dove le forze dipietriste sono inferiori, ed allo stesso tempo spostare la giunta Dipietro sempre di più nell’alveo del Centrodestra.

Le trattative

Si tratta di un’indiscrezione del giornalista Paolo Di Marco, per cui il sindaco Dipietro darebbe un assessorato al partito del leader nazionale Totò Cuffaro ma le trattative non sarebbero del tutto chiuse anche perché, secondo un’autorevole fonte del Comune di Enna, non tutte le forze vicine al sindaco sarebbero così favorevoli ad avere dentro la nuova Dc.