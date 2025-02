Ferri scoperti sul pilone di via Pergusa, i residenti, “ma è sicuro?”

La viabilità ad Enna, si sa, attraversa uno dei momenti più delicati degli ultimi 30 anni, basta ricordare le vicende della Panoramica e drgli interminabili lavori agli svincoli della A19. L’ultimo tassello di questo incredibile puzzle è rappresentato dalle condizioni di uno dei piloni che sorregge il cavalcavia di via Pergusa.

Il video sulle condizioni del pilone

Si scorgono, come emerge in un video arrivato alla redazione di ViviEnna, i ferri totalmente scoperti che destano non poche preoccupazioni circa la sua stabilità.

La paura dei residenti

Gli anni, l’incuria, gli “schiaffi” della pioggia hanno reso più debole questo pilone, per cui i residenti, gli stessi che hanno realizzato il filmato, si chiedono “se è davvero sicuro, perché, di certo, non vogliamo transitare su una strada su cui ci sono dubbi sulla sua staticità”.

La chiusura della rotonda

Ma i guai sulla viabilità non finiscono mai, infatti ieri, come deciso dall’amministrazione comunale, è stata chiusa la rotonda di via Pergusa, temendo cedimenti del costone, lo stesso che ha ceduto sotto i colpi del maltempo del 17 ottobre. Dalla Regione sono arrivati i soldi per provvedere alla ristrutturazione ma la pioggia di ieri ha spaventato il Governo della città, che ha incaricato il personale della Protezione civile di sistemare le transenne.