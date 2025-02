Maltempo, chiusa la rotonda di via Pergusa

E’ stata chiusa la rotonda di via Pergusa, ad Enna: il personale della Protezione civile ha allestito le transenne per evitare che le auto possano transitare.

Rischio frana

Tra le ragioni alla base della decisione dell’amministrazione comunale il pericolo di cedimento del costone a causa della pioggia battente in città. E così, per evitare situazioni di rischio per gli automobilisti in transito in quella zona si è stabilita l’interdizione della strada. E’ l’area interessata dalla frana avvenuta il 17 ottobre dello scorso anno proprio in concomitanza con il maltempo.

La nota del Comune

“In via prudenziale e cautelativa è stata disposta la chiusura al transito della rotatoria tra via Pergusa e via Ottavio Catalano. Il transito veicolare, quindi, proseguirà regolarmente senza passare dalla predetta rotonda. Le linee urbane e gli autobus scolastici effettueranno il capolinea in piazza Scelfo e in Piazza Canonico Alessi di fronte agenzia Coppola. La navetta da e per il parcheggio Pisciotto resta regolarmente attiva”

Le prescrizioni per il maltempo

Già nella giornata di ieri, a seguito del bollettino della Protezione civile che aveva previsto maltempo, l’amministrazione aveva disposto delle prescrizioni.

I carrellati negli spazi interni

“Agli amministratori di condominio si richiede di far posizionare i bidoni carrellati all’interno di spazi privati al fine di evitare che gli stessi possano costituire pericolo per la viabilità e per i pedoni a causa del vento forte e delle piogge e provocare danni a cose o a persone”.

“Alle singole utenze si chiede di valutare se le condizioni meteo consentano l’esposizione del mastello dell’umido e del sacchetto dei metalli nella serata del 09 febbraio o se piuttosto è opportuno non esporli per evitare gli stessi finiscano per strada a causa del vento forte e delle piogge”