Frana in via Pergusa, lavori per sistemare la rete sul costone

Un elicottero si è alzato in volo nella giornata di oggi ad Enna per compiere un sopralluogo nell’area di via Pergusa dove è avvenuta la frana che ha tagliato in due Enna.

L’azienda incaricata dei lavori di messa in sicurezza, con i fondi di oltre 600 mila euro stanziati dalla Regione, sta provvedendo alla sistemazione di una rete per “incatenare” il costone e renderla più sicura. Un’operazione nell’ottica di una apertura totale di via Pergusa.