Lavori in via Pergusa, modifiche nella mobilità

Ordinanza della Polizia municipale in merito a delle modifiche alla mobilità in via Pergusa dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza dopo la frana del mese scorso.

Divieto di sosta nel parcheggio Pisciotto

Per questo motivo, per la giornata del 29 novembre, dalle 07.00 alle ore 13.00, e comunque fino a cessate esigenze, è istituito “il divieto di sosta veicolare con rimozione forzata nel parcheggio “Pisciotto” e strade limitrofe”.

Senso unico di marcia a salire

Inoltre, l’ordinanza dispone che, sempre il 29 novembre, dalle 07.30 alle ore 13.00, e comunque fino a cessate esigenze, vigerà “il senso unico di marcia a salire nella via Pergusa, dall’intersezione con la strada di arroccamento “Monte-Cantina” fino alla rotatoria di via O. Catalano”.

Divieto di circolazione a scendere

Ed ancora, “dalle ore 07.30 alle ore 13.00, e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di circolazione veicolare a scendere nel tratto di via Pergusa compreso tra l’intersezione con via Canalicchio (ex “Vigorelli”) e la rotatoria di via O. Catalano”.

I percorsi

L’ordinanza prevede che i veicoli provenienti dalla via Fontana Grande potranno percorrere la via Canalicchio oppure la via Passione mentre i mezzi provenienti dalla vai Passione potranno percorrere la via Canalicchio oppure la via Fontana Grande