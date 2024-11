Tratto via Pergusa riaperto, “ecco perché il senso unico”

E’ stato riaperto nella tarda mattinata il tratto di via Pergusa in direzione di Enna Alta come annunciato ieri dall’amministrazione comunale. La Polizia municipale ha motivato la sua decisione di disporre solo il senso unico.

Le criticità del senso alternato

“Con il doppio senso alternato, con regolazione semaforica, si sarebbero manifestate criticità ed interferenze, con problemi alla sicurezza stradale all’altezza della rotatoria e della ex Vigorelli, senza contare che si sarebbero create lunghissime code con intralcio alla circolazione con correlati problemi di sicurezza sulla piazza Alessi “Balata” si legge nella nota diffusa dalla Polizia municipale