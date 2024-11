Via Pergusa, domani apertura parziale di un tratto

Sarà parzialmente riaperta, nella mattinata di domani, il tratto di Via Pergusa chiuso per via della frana del 19 ottobre scorso.

L’ordinanza

A darne notizia il comando della Polizia Locale di Enna che ha firmato un ‘ordinanza: istituito dal 19 novembre e fino a cessate esigenze, il senso unico di marcia a salire (Direzione Enna Alta) nel tratto di via Pergusa compreso tra il civico 133 e l’Intersezione con la via O.Catalano.

I sopralluoghi

La decisione è stata assunta al termine dei sopralluoghi eseguiti il 13 novembre scorso dai tecnici dell’Ufficio del Genio Civile e dell’impresa esecutrice dei lavori.

Gli obblighi dell’impresa

Secondo quanto prevede l’ordinanza del comando della Polizia municipale, la ditta esecutrice dei lavori dovrà curare la disposizione della segnaletica stradale di preavviso e di cantiere, “regolamentando all’occorrenza la viabilità a mezzo di propri movieri, consentendo il passaggio ai mezzi di soccorso in emergenza ed ai residenti, adottando tutte le cautele del caso nel pieno rispetto della normativa vigente, e ripristinando lo stato dei luoghi a fine lavori”.