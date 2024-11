Via Pergusa, al via i lavori per la messa in sicurezza

E’ stato allestito il cantiere necessario per i lavori di messa in sicurezza del costone di via Pergusa, franato sotto i colpi del maltempo tra il 18 ed il 19 ottobre scorsi. Il 25 ottobre il sindaco di Enna aveva comunicato che era stata notificata dalla Regione al Genio civile di Enna l’autorizzazione dei lavori di somma urgenza per un costo di oltre mezzo milione di euro.

I disagi in città

La frana ha tagliato in 2 la città, creando tanti disagi ai residenti così come alle attività commerciali i cui locali si trovano in quella porzione dove si è verificato il cedimento, al punto da costringere il sindaco a disporne la chiusura per motivi di sicurezza. Penalizzate anche tre famiglie, che, per entrare a casa, come indicato dalla stessa amministrazione, devono usare degli ingressi alternativi.

La speranza dei commercianti

Tra i primi a salutare con entusiasmo l’inizio degli interventi un noto commerciante, Fabio Didio, titolare di un negozio di surgelati. “Questa mattina l’inizio dei lavori speriamo presto di potervi accogliere al DiDioStore! Cari amici e clienti ci siete mancati, speriamo tanto di potervi riabbracciare il più presto possibile” scrive il commerciante.

La richiesta dello stato di emergenza

L’amministrazione comunale di Enna ritiene, però, che i danni del maltempo siano stati ingenti ed hanno interessato varie porzioni della città, per cui servono risorse, non solo quelle per via Pergusa.

Per questo motivo, la settimana scorsa la giunta comunale ha deciso di richiedere alla Regione ed al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza, “sussistendo gli estremi che legittimano l’attivazione d’interventi atti a rimuovere le situazioni di grave pericolo per i cittadini e di disagio per la cittadinanza colpita dall’evento, con possibilità di riconoscimento di tutte le agevolazioni previste per legge”