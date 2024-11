Apertura tratto via Pergusa, ripristinate fermate dei bus

Il gestore del servizio di trasporto pubblico di Enna ha reso noto, con una comunicazione inoltrata al Comune, che, in concomitanza con l’apertura del tratto di via Pergusa in direzione di Enna Alta, saranno ripristinate “le fermate del servizio urbano”.

“Le fermate di Piazza Alessia e via Pergusa per Enna Bassa saranno ugualmente assicurate. Si precisa inoltre che il servizio della linea 4 continua ad essere esercitato regolarmente senza alcuna interruzione” spiegano dalla Sais