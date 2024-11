Fallimento EnnaEuno, Camera arbitrale dà ragione al Comune

La Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Enna e Palermo ha integralmente rigettato con lodo arbitrale la richiesta della Curatela del fallimento EnnaEuno Spa in liquidazione, avanzata nei confronti del Comune di Valguarnera, così come per tutti gli altri Comuni dell’ambito territoriale, in quanto ritenuta infondata.

Il contenzioso

La Curatela aveva chiesto la condanna del Comune di Valguarnera, difeso e rappresentato dall’avvocato Salvatore Brighina, per la somma di Euro 2.040.433, a titolo di quota per il ripianamento dei debiti della società d’ambito. Il Lodo arbitrale- è scritto nella nota dell’avvocato- ha evidenziato varie criticità tra le quali, la mancata approvazione da parte della società in liquidazione dei bilanci sociali sin dall’anno 2008 e l’inerzia degli organi societari nel corso degli anni che ha comportato il decorso del termine di prescrizione, con la conseguente inammissibilità dell’azione promossa dalla Curatela ed assorbimento di ogni altra questione.” Dovrebbe chiudersi così definitivamente una vicenda che ha interessato diversi Comuni, durata tantissimi anni.