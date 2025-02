Corso di sommelier della Fisar, boom di iscrizioni

Un boom di iscrizioni per il corso di sommelier organizzato dalla Fisar di Enna , quasi quaranta iscritti che ieri hanno partecipato alla prima lezione tenuta dal sommelier Gaetano Prosperini.

Minissale, “siamo soddisfatti”

“Siamo soddisfatti e contenti per i tanti, tutti interessati, che hanno deciso di esplorare il meraviglioso mondo del vino – dice il commissario Fisar Enna, Giuseppe Minissale. “Tanti iscritti con tanti addetti ai lavori e tanti appassionati di ogni età. Questa risposta, in termini di interesse, ci dà la possibilità di continuare un discorso fatto per progettare eventi all’insegna dell’enogastronomia di qualità.

Scavuzzo, “puntare su vino e cibo”

“Eventi che potrebbero portare Enna al centro di un cerchio che punta sul vino e sul cibo” – dice Tommaso Scavuzzo, uno degli organizzatori del corso. “ Una classe veramente interessata – dice Laura Lilla, dello staff organizzatori – un modo per affacciarsi alla conoscenza del vino, ai percorsi che partono dalla vite fino al bicchiere “. “Siamo contenti che tra gli iscritti ci siano anche addetti ai lavori – dice un altro del gruppo organizzatore, Marco Tudisco – I palati sono sempre più esigenti ed avere consapevolezza del vino che si porta in tavola è un valore aggiunto per le attività ristorative “. Le lezioni, 12 in tutto, fissate ogni lunedì si tengono nelle aule di Euroform.