Le più recenti missioni spaziali. Nuovi orizzonti per la conoscenza dell’universo. UPTL incontra Paolo Romano.

Le più recenti missioni spaziali. Nuovi orizzonti per la conoscenza dell’universo. UPTL incontra l’ astrofisico Paolo Romano.

Appuntamento il prossimo venerdì 14 febbraio con l’ astrofisico Paolo Romano per parlare delle più recenti missioni spaziali e relative scoperte.

Gli ultimi decenni hanno visto un grosso balzo in avanti per l’umanità nel campo dell’Astrofisica, grazie soprattutto alle numerose missioni spaziali che si sono succedute a partire dal lancio dello Sputnik 1, il primo satellite artificiale ad essere stato mandato in orbita intorno alla Terra ormai più di sessant’anni fa.

Le missioni spaziali più recenti hanno permesso di ampliare le nostre conoscenze dell’Universo attraverso telescopi, radar, rover a bordo di satelliti e sonde sempre più sofisticati.

Di questo e molto si parlerà durante l’incontro.