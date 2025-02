Il maltempo rende inagibile il bocciodromo, staccato un pezzo di tetto

“L’ultimo evento meteorologico critico ha danneggiato il bocciodromo sito in zona Pisciotto rendendolo inagibile”. Così si esprime l’Assessore con delega allo sport Rosalinda Campanile che spiega come si sia “staccata una porzione di tetto e si sono rotti diversi vetri”.

Sospeso un campionato

Attualmente, al bocciodromo ennese è in corso un campionato che non potrà più essere giocato in loco per evidenti ragioni di sicurezza. “Unitamente al Sindaco Dipietro – aggiunge la Campanile- abbiamo deciso di intervenire immediatamente sia per una ragione di sicurezza ma anche per una ragione che vale anche di più: quel campo è frequentato anche da ragazzi speciali che riempiono così le loro giornate e aspettano con ansia di recarsi al campo per giocare a bocce”. “Sono stati effettuati diversi sopralluoghi – conclude l’Assessore Campanile- ed è emerso che quell’immobile merita una ristrutturazione integrale che sarà oggetto di attenzione attraverso qualche finanziamento esterno”.

Gli interventi

Nel frattempo, tuttavia, si interverrà in urgenza per mettere in sicurezza la struttura. “Non vogliamo interrompere i sogni di qualche ragazzo speciale e di tanti nostri concittadini che lo frequentano – commenta il Sindaco Dipietro. Lo sport è la migliore medicina per la nostra società. Il bilancio comunale è in grande sofferenza e il comune deve fare fronte alle tantissime esigenza della comunità. Scegliere tra tante esigenza a quali dare priorità è un esercizio non facile per chi amministra. Abbiano, dunque, deciso che questo intervento è una priorità e abbiamo deliberato un prelievo dal fondo di riserva, non essendovi altre somme disponibili, per eseguire questi lavori. Gli uffici si metteranno a lavoro già la prossima settimana per dare esecuzione all’indirizzo politico di ripristino del bocciodromo”.

Il presidente del circolo bocciofilo

“Voglio ringraziare in maniera particolarmente sentita, a nome mio personale, del direttivo e degli associati, il Sindaco Dipietro e l’Assessore Campanile- dichiara il Presidente dell’ASD Circolo Bocciofilo Ennese, Pino Tomasello – per il pronto e fattivo intervento teso a ripristinare quanto prima l’agibilità dell’impianto per consentire il preseguo dei campionati nazionali e regionali in cui i nostri iscritti sono impegnati e soprattutto per la prospettiva di un intervento di ristrutturazione complessiva della struttura, ricordando come il circolo ennese lavori da tempo per un più ampio coinvolgimento sia dei giovani, delle donne e dei diversamente abili, con presenze che provengono anche da fuori città”.