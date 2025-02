Maltempo, allagata la zona industriale del Dittaino

Come era ampiamente prevedibile la pioggia ha causato un nuovo allagamento dell’area della zona industriale del Dittaino, all’incrocio tra la Statale 192 e la Strada provinciale 4. Nelle settimane scorse si era verificato lo stesso problema ma dopo che l’acqua si è asciugata è rimasto il fango.

L’appello alla prudenza

Adesso, come una vasca da bagno, il tratto si è riempito, rendendo pericolosissimo il transito. Un appello alla prudenza è stato lanciato dalla sindaca di Valguarnera, Francesca Draià. “Si consiglia a tutti coloro che devono dirigersi verso Catania o l’outlet di prendere lo svincolo di Enna” ha detto il capo dell’amministrazione di Valguarnera.

A Enna chiusa via Pergusa

E’ stata chiusa la rotonda di via Pergusa, ad Enna: il personale della Protezione civile ha allestito le transenne per evitare che le auto possano transitare. Tra le ragioni alla base della decisione dell’amministrazione comunale il pericolo di cedimento del costone a causa della pioggia battente in città. E così, per evitare situazioni di rischio per gli automobilisti in transito in quella zona si è stabilita l’interdizione della strada. E’ l’area interessata dalla frana avvenuta il 17 ottobre dello scorso anno proprio in concomitanza con il maltempo.

La nota del Comune

“In via prudenziale e cautelativa è stata disposta la chiusura al transito della rotatoria tra via Pergusa e via Ottavio Catalano. Il transito veicolare, quindi, proseguirà regolarmente senza passare dalla predetta rotonda. Le linee urbane e gli autobus scolastici effettueranno il capolinea in piazza Scelfo e in Piazza Canonico Alessi di fronte agenzia Coppola. La navetta da e per il parcheggio Pisciotto resta regolarmente attiva”