Riappare la ringhiera della villa Falcone Borsellino

Ricomparsa la storica ringhiera della villa “Falcone- Borsellino” di Valguarnera smontata all’epoca dei lavori di riqualificazione nel 2022 e mai ritrovata, come se fosse sparita nel nulla. Tanto da indurre la consigliera comunale Filippa Greco, la settimana scorsa, a fare una interrogazione alla sindaca ed all’ufficio tecnico, chiedendone conto. Adesso come d’incanto è stata ritrovata e si trova buttata alla rinfusa presso l’eco-punto comunale, ma dopo, a quanto pare, aver fatto la spola tra un magazzino e l’altro.

I dubbi della consigliera Greco

La consigliera Greco, saputo del ritrovamento, ne ha voluto constatare la presenza. “L’altro giorno- afferma- mi sono recata all’eco-punto per accertare di persona la presenza sul sito della ringhiera in ferro

battuto. Da una sommaria visione della ringhiera sembra che i pannelli originari siano in numero inferiore a quelli installati in origine e comunque non sono assolutamente visibili i cancelli degli ingressi pedonali e per disabili; inoltre considerando la sua mole in peso e dimensioni ci si chiede con quali mezzi siano stati movimentati, considerando che il comune non dispone di mezzo idonei. Per quanto sopra- aggiunge- anche al fine di evitare danni erariali all’ente, si richiede di conoscere, per il tramite dell’ufficio tecnico: quali imprese hanno effettuato il trasporto della ringhiera da e per il sito dell’eco-punto sia in uscita (gennaio 2024) e suo rientro (10 febbraio 2025); in quale sito (pubblico o privato) è stata custodita la ringhiera in tale lasso di tempo; se sono state emessi documenti di trasporto e/o verbali di consegna e

custodia per la stessa; i costi eventualmente sostenuti e relativo capitolo di spesa.”

“Ed in ultimo si richiede che l’ufficio tecnico rediga uno stato di consistenza attuale della ringhiera indicando nel dettaglio il numero, la caratteristica e lo stato d’uso dei pannelli che la componevano e lo

sviluppo in lunghezza totale” conclude.