Acqua gialla, il gestore, “mancata pulizia del serbatoio privato”

Nuovo capitolo legato alla presenza di acqua gialla denunciato nei giorni scorsi da alcuni utenti ennesi. Ad intervenire questa volta è il gestore idrico, AcquaEnna, in merito all’articolo, pubblicato su ViviEnna, in cui una residente ha segnalato sui social il fenomeno e per meglio evidenziarlo ha pubblicato una foto, a testimonianza del fatto.

AcquaEnna, “serbatoio non pulito”

“La foto utilizzata è relativa al post di una utente nella cui abitazione – si legge nella nota del gestore idrico – è stato effettuato tempestivamente un sopralluogo nel corso del quale si è accertato che la problematica era relativa alla mancata pulizia del serbatoio privato, considerato che l’acqua veniva prelevata direttamente dallo stesso, in quanto al momento della foto non vi era erogazione idrica”.

La qualità dell’acqua

Il gestore idrico, relativamente alla qualità dell’acqua, avverte: “Si precisa, a tal proposito, che le verifiche sulla qualità dell’acqua devono sempre essere effettuate al punto di consegna a seguito di segnalazione al soggetto gestore”.