Marchese sindaco di Agira, confermato La Spina a Centuripe, testa a testa a Nicosia
Agira - 25/05/2026
Si delineano gli altri risultati delle elezioni comunali nell’Ennese. Ad Agira il candidato del centrodestra Franco Marchese si aggiudica la carica di sindaco, distaccando lo sfidante Grassia.
Conferma a Centuripe di La Spina
A Centuripe nessuna sorpresa: Salvatore La Spina, unico candidato in lizza, supera agevolmente il quorum necessario e si assicura la riconferma alla guida del comune. La sfida era tutta con l’astensionismo.
Incertezza a Nicosia
Situazione ancora aperta invece a Nicosia, dove si registra un testa a testa tra Francesco Spedale, sostenuto dalla lista civica “Nicosia e Villadoro nel Cuore”, e Francesca Gemmellaro, candidata con la propria lista collegata. Lo scrutinio è in corso.