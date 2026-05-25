Marchese sindaco di Agira, confermato La Spina a Centuripe, testa a testa a Nicosia

Si delineano gli altri risultati delle elezioni comunali nell’Ennese. Ad Agira il candidato del centrodestra Franco Marchese si aggiudica la carica di sindaco, distaccando lo sfidante Grassia.

Conferma a Centuripe di La Spina

A Centuripe nessuna sorpresa: Salvatore La Spina, unico candidato in lizza, supera agevolmente il quorum necessario e si assicura la riconferma alla guida del comune. La sfida era tutta con l’astensionismo.

Incertezza a Nicosia

Situazione ancora aperta invece a Nicosia, dove si registra un testa a testa tra Francesco Spedale, sostenuto dalla lista civica “Nicosia e Villadoro nel Cuore”, e Francesca Gemmellaro, candidata con la propria lista collegata. Lo scrutinio è in corso.